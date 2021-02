Ue pronta a vietare carne | salumi e vino | etichettatura come per le sigarette e non solo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un bicchiere dicon un panino la felicità… cantava Al bano in una delle sue più conosciute canzoni, ma attenzione perché l’Unione europea èa fare di tutto per non incentivare il commercio di. Nonla Commissione nel documento che sarà presentato oggi propone l’arresto ai fondi di promozione, ma anche l’utilizzo di etichette di avvertenza sui prodottiper i pacchetti di. Il nuovo progetto che si chiama Europe’s Beating Cancer Plan verrà presentato oggi in occasione della giornata mondiale contro il cancro da Usula Von der Leyen. Il piano lo ha anticipato www.winenews.it, il quale riferisce: “Sulle bottiglie ci saranno le etichette dissuasivequelle che ora si applicano alle ...

Ultime Notizie dalla rete : pronta vietare

Il Fatto Quotidiano

... venerdì, di un meccanismo che permette dil'esportazione di vaccini prodotti nell'Ue. Doveva essere la risposta ad AstraZeneca e la dimostrazione che l'Ue èa fare come Stati Uniti e ...... che èa far valere "quello che è illegale offline è illegale anche online". Parola di ... In futuro, vogliamo utilizzare il nostro Digital Markets Act peralle grandi piattaforme ...Riaprono le piste da sci, ma non i confini delle regioni. In sintesi: se non ci saranno cambiamenti, la neve potrete vedere solo se è vicino a casa. Va ricordato che ad oggi i ...Da un lato Renault prepara il proprio asso nel mondo delle auto elettriche, ma dall'altro qualcuno distrugge la mitica R5. Letteralmente..