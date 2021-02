Ue: L’Italia riceverà fondi per 4,45 miliardi del programma SURE (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha annunciato che L’Italia riceverà dei fondi in prestito nell’ambito del progetto SURE, che dovrebbe garantire aiuti ai lavoratori in cassa integrazione e per le imprese in difficoltà. programma SURE L’Italia riceverà in totale un prestito di 27,4 miliardi di euro. La presidente Von Der Leyen ha detto “L’Europa è con voi, Nel quadro del programma SURE, l’UE ha mobilitato fino a 100 miliardi di euro in prestiti a favore degli Stati membri dell’UE per salvaguardare i posti di lavoro e mantenere l’occupazione. I fondi vengono erogati regolarmente agli Stati membri, in modo da aiutarli finanziariamente a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha annunciato chedeiin prestito nell’ambito del progetto, che dovrebbe garantire aiuti ai lavoratori in cassa integrazione e per le imprese in difficoltà.in totale un prestito di 27,4di euro. La presidente Von Der Leyen ha detto “L’Europa è con voi, Nel quadro del, l’UE ha mobilitato fino a 100di euro in prestiti a favore degli Stati membri dell’UE per salvaguardare i posti di lavoro e mantenere l’occupazione. Ivengono erogati regolarmente agli Stati membri, in modo da aiutarli finanziariamente a ...

vonderleyen : Lieta di annunciare che oggi l'Italia ???? ha ricevuto altri € 4,45 miliardi in prestiti nell'ambito di #SURE, lo str… - QuotidianPost : Ue: L’Italia riceverà fondi per 4,45 miliardi del programma SURE - rikib_ : RT @vonderleyen: Lieta di annunciare che oggi l'Italia ???? ha ricevuto altri € 4,45 miliardi in prestiti nell'ambito di #SURE, lo strumento… - allauber : RT @messveneto: Draghi, scende lo spread e volano le borse ma in aula la maggioranza è tutta da costruire: Alle 12 l’ex presidente della Bc… - marco68perini : RT @vonderleyen: Lieta di annunciare che oggi l'Italia ???? ha ricevuto altri € 4,45 miliardi in prestiti nell'ambito di #SURE, lo strumento… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia riceverà Per investire il risparmiatore italiano cerca una consulenza sempre piu' indipendente Fortune Italia