Think Tank - Octo e Ambrosetti per la mobilità connessa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da una parte, Octo Telematics, società italiana protagonista nello sviluppo della Smart Mobility e leader mondiale nei servizi telematici e nelle soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo. Dall'altra, The European House Ambrosetti, primo Think Tank in Italia e tra i primi 10 in Europa, noto soprattutto per l'evento che ogni anno raduna economisti e politici a discutere dello scenario mondiale. Insieme, metteranno insieme le rispettive competenze per studiare la via italiana alla mobilità connessa. The European House Ambrosetti, che da poco ha siglato una partnership strategica biennale anche con l'Aniasa, l'associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, affronterà con ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da una parte,Telematics, società italiana protagonista nello sviluppo della Smart Mobility e leader mondiale nei servizi telematici e nelle soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo. Dall'altra, The European House, primoin Italia e tra i primi 10 in Europa, noto soprattutto per l'evento che ogni anno raduna economisti e politici a discutere dello scenario mondiale. Insieme, metteranno insieme le rispettive competenze per studiare la via italiana alla. The European House, che da poco ha siglato una partnership strategica biennale anche con l'Aniasa, l'associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di, affronterà con ...

CarloStagnaro : L'@istbrunoleoni è il 132^ think tank al mondo secondo il #GlobalGoToThinkTankIndex, 76^ nell'Europa occidentale, 1… - riotta : Biden spiega a Putin che l'era Trump in cui il Cremlino aveva un free pass in America è finita. Stupore nei think t… - Decollanz : Complimenti a @paolo_magri per aver portato @ispionline tra i migliori think tank del mondo. Fiero che #IBM sia tra… - vallylongo89 : RT @Ambrosetti_: Siamo orgogliosi di annunciare che per l'ottavo anno consecutivo The European House - Ambrosetti è stata nominata tra i mi… - BlackTristan : Ma vorrei anche sottolineare l'esistenza all'interno del M5S di una corrente/think tank/simposio di elevate menti,… -