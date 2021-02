Sindrome post Covid nei bambini, percorso gratuito all’Umberto I (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Si sa ancora poco di quali siano gli effetti a distanza dell’infezione da SARS-CoV-2 nei bambini e questa incognita spaventa le famiglie. Vediamo arrivare in pronto soccorso bimbi con semplici raffreddori, mal di gola o febbre perché magari nei mesi precedenti hanno contratto il Covid e i genitori hanno paura che possa essere tutto collegato. Ecco, questa incertezza ci ha fatto capire che c’era la necessità di sostenere e prendere in carico i bambini e le loro famiglie”. A dirlo è Fabio Midulla, pneumologo, responsabile del pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma e promotore di un progetto di visite gratuite e follow-up per minori che hanno avuto l’infezione da SARS-Cov-2. “Siamo partiti lunedì con le prenotazioni e in soli due giorni ne abbiamo già registrate oltre 200- dice Midulla- sintomo che nella popolazione c’è un disagio e, come dipartimento Materno-Infantile del Policlinico, ci è sembrato giusto intercettarlo, anche per supportare i pediatri del territorio. La Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) ha sposato con entusiasmo la nostra iniziativa e ha inviato delle lettere a tutti i suoi medici”. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Si sa ancora poco di quali siano gli effetti a distanza dell’infezione da SARS-CoV-2 nei bambini e questa incognita spaventa le famiglie. Vediamo arrivare in pronto soccorso bimbi con semplici raffreddori, mal di gola o febbre perché magari nei mesi precedenti hanno contratto il Covid e i genitori hanno paura che possa essere tutto collegato. Ecco, questa incertezza ci ha fatto capire che c’era la necessità di sostenere e prendere in carico i bambini e le loro famiglie”. A dirlo è Fabio Midulla, pneumologo, responsabile del pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma e promotore di un progetto di visite gratuite e follow-up per minori che hanno avuto l’infezione da SARS-Cov-2. “Siamo partiti lunedì con le prenotazioni e in soli due giorni ne abbiamo già registrate oltre 200- dice Midulla- sintomo che nella popolazione c’è un disagio e, come dipartimento Materno-Infantile del Policlinico, ci è sembrato giusto intercettarlo, anche per supportare i pediatri del territorio. La Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri) ha sposato con entusiasmo la nostra iniziativa e ha inviato delle lettere a tutti i suoi medici”.

