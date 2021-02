Serie C-Girone C, tutto pronto per Palermo-Ternana: ecco dove vedere la gara in tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) tutto pronto per Palermo-Ternana.Alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", le due compagini si sfideranno nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La terza del Girone di ritorno. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i tifosi potranno seguire il match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, la gara sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per view al ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021)per.Alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", le due compagini si sfideranno nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato diC-C. La terza deldi ritorno. La, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i tifosi potranno seguire il match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare diC su Facebook e YouTube, lasarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per view al ...

