Sanità territoriale? Rivalutare la libera professione e introdurre il terzo pagante

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le riforme di cui abbiamo bisogno dovranno essere scandite in due tempi: da una parte le urgentissime per potersi avvalere delle risorse del Next Generation Eu e, dall’altra, quelle di fondo che richiedono tempi più lunghi. Sarà cruciale fare attenzione affinché le riforme urgentissime non precludano la via per quelle più radicali e profonde che richiedono tempi lunghi. Questa accortezza vale soprattutto per la. Sullacorrono idee molto confuse. Una di queste riguarda l’opinione diffusa secondo cui ci sarebbero in Italia diversi sistemi sanitari, uno per Regione. In effetti le 20regionali sono molto più simili di quanto non si possa pensare. Questa uniformità è da ricondurre alla origine del nostro sistema sanitario. La legge 833 del 1978 che lo ha creato era una legge quadro che definiva i limiti entro cui ...