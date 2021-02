Riccardo Scamarcio parla per la prima volta della figlia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) nata lo scorso luglio e frutto del suo amore per Angharad Wood. L’attore ha sempre protetto il proprio privato, cercando di vivere il legame con la manager e la paternità lontano dai riflettori e da sguardi indiscreti. 41 anni e una lunga carriera alle spalle, Scamarcio sarà presto sul piccolo schermo con L’ultimo Paradiso, il film Netflix in cui veste i panni di un contadino ribelle nella Puglia degli anni Cinquanta. Riccardo ha raccontato di aver portato con sè sul set l’esperienza della paternità. La nascita della figlia infatti l’ha cambiato per sempre, rivoluzionando la sua esistenza. “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te – ha raccontato al Corriere della Sera, parlando per la prima ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 febbraio 2021) nata lo scorso luglio e frutto del suo amore per Angharad Wood. L’attore ha sempre protetto il proprio privato, cercando di vivere il legame con la manager e la paternità lontano dai riflettori e da sguardi indiscreti. 41 anni e una lunga carriera alle spalle,sarà presto sul piccolo schermo con L’ultimo Paradiso, il film Netflix in cui veste i panni di un contadino ribelle nella Puglia degli anni Cinquanta.ha raccontato di aver portato con sè sul set l’esperienzapaternità. La nascitainfatti l’ha cambiato per sempre, rivoluzionando la sua esistenza. “Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te – ha raccontato al CorriereSera,ndo per la...

