realme | nel 2020 il produttore di smartphone è cresciuto molto più rapidamente di tutti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilperè stato un anno di notevole importanza oltre che di forte crescita come confermato dall’ultimo report pubblicato da Counterpoint Research che ha assegnato al brand cinese, all’interno di una classifica che ha riguardato l’intero mercato globale, il titolo di brand percon la crescita più rapida al mondo. Nel corso dello scorso anno sono stati ben 42,4 milioni glispediti, un risultato impetuoso e che ha consentito al giovane brand cinese di far segnare un ottimo +65% su base annua. Un dato davvero significativo se si considera che è stato registrato in un annoparticolare, caratterizzato dalla pandemia e dove le abitudini oltre che le possibilità delle persone sono mutate in maniera esponenziale. Facendo un rapido check nella classifica globale dei 10 ...

AmePhenix : realme è il brand di smartphone cresciuto più rapidamente nel 2020 - HDblog : RT @HDblog: realme è il brand di smartphone cresciuto più rapidamente nel 2020 - NeoEnigma : #realme è il brand di smartphone cresciuto più rapidamente nel 2020 - - HDblog : realme è il brand di smartphone cresciuto più rapidamente nel 2020 - gigibeltrame : realme è il brand di smartphone cresciuto più rapidamente nel 2020 #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : realme nel

Il Fatto Quotidiano

Avete individuato7i un possibile candidato come muletto di casa? Ci può stare, anche perché il dispositivo vanta caratteristiche di rilievo sotto certi punti di vista (la fotocamera e la ...I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazionicorso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto 'X50 Pro " Smartphone 5G de 6.44", 8 GB ...San Valentino è realme: sconti sui modelli realme 7 e realme X50 5G per solleticare quanti nello smartphone vedono un modo per restare uniti, sempre.Anche Realme ha dato il via alle offerte di San Valentino, con tanti smartphone e accessori in offerta sul sito ufficiale e Amazon.