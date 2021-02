Pensioni di invalidità: sull’aumento per i parziali quali speranze con Draghi? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In tanti continuano a chiderselo cosa ne sarà ora dell’aumento delle Pensioni di invalidità specie con le ultime problematiche politiche in corso, il dubbio infatti é che dal momento che il Conte Ter non vi sarà ora con Mario Draghi, noto ai più per le sue politiche di Austerity, possa venire meglio ogni speranza relativa all’aumento delle Pensioni di invalidità per quanti ne erano rimasti esclusi precedentemente, ci riferiamo sia a quanti pur avendo il 100% sono rimasti fuori a causa dei paletti di reddito troppo stringenti, sia a quanti essendo invalidi parziali sono rimasti esclusi a priori. Insomma il dubbio che nulla possa cambiare, nonostante la pressione delle Associazioni di categoria, come l’ANMIC, resta grande, vi sarà ancora modo di sanare l’iniquità si chiedono coloro ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In tanti continuano a chiderselo cosa ne sarà ora dell’aumento delledispecie con le ultime problematiche politiche in corso, il dubbio infatti é che dal momento che il Conte Ter non vi sarà ora con Mario, noto ai più per le sue politiche di Austerity, possa venire meglio ogni speranza relativa all’aumento dellediper quanti ne erano rimasti esclusi precedentemente, ci riferiamo sia a quanti pur avendo il 100% sono rimasti fuori a causa dei paletti di reddito troppo stringenti, sia a quanti essendo invalidisono rimasti esclusi a priori. Insomma il dubbio che nulla possa cambiare, nonostante la pressione delle Associazioni di categoria, come l’ANMIC, resta grande, vi sarà ancora modo di sanare l’iniquità si chiedono coloro ...

