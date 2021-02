PALERMO-TERNANA | LUCCA E ACCARDI DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valevole per la 22a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera".(4-3-3): Pelagotti;, Palazzi, Somma, Crivello; Luperini, De Rose, Odjer; Kanoute,, Valente.(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Palumbo, Damian; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

Lucarelli cambia pochissimo: c'è Damian in mediana al fianco di Palumbo e Furlan nel tridente offensivo alle spalle di Vantaggiato ...