"Non avere paura di cadere": Emily Rataikowsky per Kérastase Genesis (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un video per avvicinarsi alle donne e e ispirare le future giovani madri Emily Ratajkowski condivide alcuni suoi pensieri sulla gravidanza, la sua nuova famiglia e, naturalmente, la sua nuova routine haircare: la gamma Genesis di Kérastase. L'eclettica Emily Ratajkowski, musa di Kérastase, brand luxury haircare professionale, è in attesa del suo primo figlio e, come ogni neo-mamma, sta vivendo un momento magico della sua vita. Durante la dolce attesa, Emily ha collaborato con il brand ed ha scelto di condividere in un video alcuni pensieri sulla sua gravidanza, esplorando il concetto del "falling" in diversi aspetti della vita: falling in love con il figlio in arrivo, con il suo nuovo corpo e con l'idea di costruire un nuovo nucleo famigliare, ma anche falling nei dubbi sulla sua nuova ...

