Mattarella affida incarico a Draghi, domani consultazioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sergio Mattarella ha preso la sua decisione, ha affidato l'incarico per formare un governo all'ex governatore della Bce, Mario Draghi. Lo ha fatto senza aggiungere ulteriori indicazioni o dead line visto che il professore parte da zero per costruire quella maggioranza ampia che dovrà sostenere il suo governo. Al momento il calendario delle consultazioni è ancora in via di definizione anche se dovrebbero iniziare domani nel pomeriggio. Mattarella ha anche specificato che questo esecutivo non dovrà identificarsi con "nessuna formula politica", così da essere aperto davvero a tutti. Un governo che a partire dalla caratura di chi lo guida potrebbe concludere la legislatura.Nel breve discorso di questa mattina al Quirinale dopo aver accettato l'incarico ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sergioha preso la sua decisione, hato l'per formare un governo all'ex governatore della Bce, Mario. Lo ha fatto senza aggiungere ulteriori indicazioni o dead line visto che il professore parte da zero per costruire quella maggioranza ampia che dovrà sostenere il suo governo. Al momento il calendario delleè ancora in via di definizione anche se dovrebbero iniziarenel pomeriggio.ha anche specificato che questo esecutivo non dovrà identificarsi con "nessuna formula politica", così da essere aperto davvero a tutti. Un governo che a partire dalla caratura di chi lo guida potrebbe concludere la legislatura.Nel breve discorso di questa mattina al Quirinale dopo aver accettato l'...

