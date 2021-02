Mass Effect Legendary Edition annunciato e Jennifer Hale, doppiatrice di Shepard femmina si commuove (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Jennifer Hale, la doppiatrice di Shepard femmina in Mass Effect, ha pubblicato un video commovente dopo aver visto il suo personaggio ritornare in vita grazie a Mass Effect Legendary Edition. Pubblicando questa video risposta attraverso Twitter, Hale ha taggato gli account ufficiali di BioWare e Mass Effect dicendo: "Non lo nasconderò, tutto questo è incredibilmente bello". Sebbene i rapporti mostrino che solo il 18% dei giocatori ha utilizzato la versione femminile di Shepard in Mass Effect 2, la sua performance è stata elogiata dai fan, il che ha portato al soprannome FemShep e una campagna per avere ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021), ladiin, ha pubblicato un video commovente dopo aver visto il suo personaggio ritornare in vita grazie a. Pubblicando questa video risposta attraverso Twitter,ha taggato gli account ufficiali di BioWare edicendo: "Non lo nasconderò, tutto questo è incredibilmente bello". Sebbene i rapporti mostrino che solo il 18% dei giocatori ha utilizzato la versione femminile diin2, la sua performance è stata elogiata dai fan, il che ha portato al soprannome FemShep e una campagna per avere ...

