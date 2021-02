Mario Draghi | un premier senza social | ' Su Facebook e Twitter non ha profili'

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lankkou1 : RT @Radioqasimir: Mario draghi - babbuezzu : #PaoloMaddalena 'Vedremo se Mario Draghi, oltre a essere un grande economista, saprà applicare, come suo preciso do… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

... "la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione e con questa speranza che rispondo all'appello" del capo dello Stato Il film della giornata si apre con...... domani il premier incaricatoavvierà le consultazioni tra i partiti e i gruppi, che oggi hanno avuto il tempo di confrontarsi per decidere una linea. Mentre nel corso della giornata ...Matteo Renzi, in un’intervista rilasciata alla Cnn nel giorno dell’incarico a Mario Draghi, è tornato a parlare dei motivi che l’hanno spinto ad ...Vorrei ricordare il discorso che tenne, terminato il suo mandato alla BCE, al Meeting di Rimini, il 18 Agosto 2020 Se per “tecnico” si intende una personalità indipendente dai partiti, dotata di compe ...