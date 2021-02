Lazio | Vavro sbotta con Simone Inzaghi | “mi ha messo fuori squadra” FOTO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’avventura di Deniscon la maglia dellanon è stata entusiasmante. Lo slovacco si è trasferito all’Huesca in prestito e proverà a tornare ad alti livelli. Si presenta al nuovo club e lancia bordate a. Il difensore centrale non è riuscito ad imporsi nel calcio italiano, non ha sfruttato l’occasione della vita dopo le esperienze con le maglie di Žilina e Copenaghen. Poi l’importante investimento dal punto di vista economico della, l’ultimo giorno di calciomercato si è trasferito in prestito all’Huesca. Le bordate diaddi Javier Blasco / AnsaIl difensore Denissi è presentato con il botto. L’obiettivo è diventare un punto fermo dell’Huesca, nel frattempo arrivano bordate nei ...

CalcioWeb : #Vavro lancia bordate nei confronti di #SimoneInzaghi - laziolibera : Vavro contro Inzaghi: “Mi ha messo fuori squadra” - sportli26181512 : Vavro contro Inzaghi: “Mi ha messo fuori squadra”: Il difensore slovacco si presenta all’Huesca e si toglie qualche… - pasqualinipatri : Vavro: “Lazio? Ho giocato una sola partita, poi Inzaghi mi ha messo fuori rosa e mi ha reso nervoso”… - laziopress : Vavro: “Lazio? Ho giocato una sola partita, poi Inzaghi mi ha messo fuori rosa e mi ha reso nervoso”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Vavro

HUESCA (Spagna) - Sorride, Denis. La sua avventura è appena iniziata all'Huesca , trattativa conclusa con lasulla base del prestito a poche ore dal gong del calciomercato invernale. Lo slovacco vuole rilanciarsi in ...DENIS- Dopo essersi sottoposto alle visite mediche, Denissi è presentato al suo nuovo club, l' Huesca . Lo slovacco, arrivato in Spagna in prestito dalla, in conferenza stampa ha parlato dell'ultimo spezzone di stagione in biancoceleste. Le ...L’avventura di Denis Vavro con la maglia della Lazio non è stata entusiasmante. Lo slovacco si è trasferito all’Huesca in prestito e proverà a tornare ad alti livelli. Si presenta al nuovo club e ...Denis Vavro si è presentato al nuovo club, l'Huesca, squadra che milita in Spagna nella Liga. Ho giocato una sola partita con la Lazio, l'allenatore mi ha messo fuori lista e non giocare mi ha reso ne ...