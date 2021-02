Lampard esonerato a causa di Rudiger? Il difensore non ci sta: “Voci senza senso. Sono sicuro tornerà presto ad allenare…” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Via Lampard, dentro Tuchel. Il Chelsea ha cambiato nelle scorse settimane la guida tecnica. Tante polemiche e molto stupore per l'addio dell'ex leggenda blues che, purtroppo, dopo il grande lavoro svolto nella passata stagione, non ha trovato la stessa continuità di risultati in questa nuova annata. Da qui il suo esonero con diversi punti interrogativi legati soprattutto a presunte pressioni ricevute dalla dirigenza da parte di qualche componente della squadra, scontento per il poco utilizzo. Tra i calciatori "accusati" di aver avuto dei contatti con i vertici societari anche Antonio Rudiger che, però, ai microfoni del The Athletic ha voluto smentire categoricamente questi rumors.Rudiger non ci stacaption id="attachment 964977" align="alignnone" width="735" Rudiger Chelsea (getty images)/captionì"Ci ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Via, dentro Tuchel. Il Chelsea ha cambiato nelle scorse settimane la guida tecnica. Tante polemiche e molto stupore per l'addio dell'ex leggenda blues che, purtroppo, dopo il grande lavoro svolto nella passata stagione, non ha trovato la stessa continuità di risultati in questa nuova annata. Da qui il suo esonero con diversi punti interrogativi legati soprattutto a presunte pressioni ricevute dalla dirigenza da parte di qualche componente della squadra, scontento per il poco utilizzo. Tra i calciatori "accusati" di aver avuto dei contatti con i vertici societari anche Antonioche, però, ai microfoni del The Athletic ha voluto smentire categoricamente questi rumors.non ci stacaption id="attachment 964977" align="alignnone" width="735"Chelsea (getty images)/captionì"Ci ...

ItaSportPress : Lampard esonerato a causa di Rudiger? Il difensore non ci sta: 'Voci senza senso. Sono sicuro tornerà presto ad all… - SEMPREFMILAN : RT @battitomilan7: Simakan che si infortuna . lampard che viene esonerato dopo aver ceduto Tomori Forse si sono allineati i pianeti - battitomilan7 : Simakan che si infortuna . lampard che viene esonerato dopo aver ceduto Tomori Forse si sono allineati i pianeti - bocchetti_luigi : @Alberto_Caccia @Chiariello_CS Hanno esonerato Sarri dopo una coppa perché non Lampard - bocchetti_luigi : @Alberto_Caccia @Chiariello_CS Perché Lampard è solo una bandiera non un tecnico hanno esonerato Sarri dopo aver vinto una coppa... -