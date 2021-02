sportli26181512 : L'Ajax 'dimentica' Haller: che errore per la lista Europa League: L'acquisto più costoso di sempre del club olandes… - siamo_la_Roma : ?? Errore nella lista di #EuropaLeague ? L'#Ajax si 'dimentica' di #Haller ?? Il giallo della sua scomparsa dalla l… -

Nella lista UEFA figura l'altro nuovo volto dell', Oussama Idrissi, preso in prestito dal Siviglia , ma manca l'acquisto più costoso di sempre, Haller, pagato ben 22,5 milioni di euro e ...Commenta per primo Spesso e volentieri ci sidel valore di qualcosa se scomparsa dalla vista per diverso tempo, e lo si riapprende con ... tamponati dalle larghe spalle dell'ex. CONTINUA ...L'acquisto più costoso di sempre del club olandese, prelevato dal West Ham per 22,5 milioni, non figurerebbe nell'elenco consegnato alla Uefa ...Clamoroso errore commesso dall'Ajax. Il club olandese non ha inserito nella propria lista UEFA il nome di Sebastien Haller, arrivato a gennaio dal West Ham.