**Governo: centrodestra, Fdi lancia opzione subordinata astensione, no da Fi, Lega riflette** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti dell'alleanza, nel vertice di centrodestra, tra le ipotesi da approfondire anche quella di un eventuale voto di astensione che tutta la coalizione potrebbe assumere nei confronti di Draghi. In particolare, raccontano che il tema sarebbe stato messo sul tappeto anche da Giorgia Meloni, dopo aver ribadito che la linea dovrebbe essere quella di puntare al voto. In subordine, l'astensione potrebbe essere una opzione 'unitaria' che terrebbe insieme le varie sensibilità. Secondo le stesse fonti, la proposta non sarebbe stata accolta positivamente. Contrarie Forza Italia e Cambiamo, mentre la Lega riflette sul da farsi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti dell'alleanza, nel vertice di, tra le ipotesi da approfondire anche quella di un eventuale voto diche tutta la coalizione potrebbe assumere nei confronti di Draghi. In particolare, raccontano che il tema sarebbe stato messo sul tappeto anche da Giorgia Meloni, dopo aver ribadito che la linea dovrebbe essere quella di puntare al voto. In subordine, l'potrebbe essere una'unitaria' che terrebbe insieme le varie sensibilità. Secondo le stesse fonti, la proposta non sarebbe stata accolta positivamente. Contrarie Forza Italia e Cambiamo, mentre lariflette sul da farsi.

