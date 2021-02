Golden Globes 2021 | nomination per il cinema | guidano Netflix e “Mank” Due candidature a “La Vita Davanti A Sé” ma non alla Loren

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Annunciate ledei, 78esima edizione del premio assegnato ae tv dai circa novanta giornalisti della stampa estera della Hollywood Foreign Press Association. Stamattina alle 5.30, orario di Los Angeles, le 14.30 italiane, Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson, hanno rivelato in diretta streaming sul sito dell’evento leper quello che, insieme agli Oscar, è ritenuto il più prestigioso riconoscimento delamericano (anche se non è il miglior termometro per prevedere i favoriti dell’Academy, in quel senso sono più affidabili i SAG Awards, che annunceranno i loro candidati domani). La cerimonia di premiazione deisi svolgerà il 28 febbraio, ...

Sono state annunciate le candidature di quest'anno ai: i favoriti tra i film sono The Trial of the Chicago 7, Nomadland e Mank; mentre fra le serie fanno incetta The Crown, The Great e Schitt's Creek... un Grammy Award e quattro Latin Grammy Awards, oltre alla recentissima vittoria dell'Hollywood Music in Media Awards proprio per il brano 'Io sì'/Seen' - commenta la candidatura ai...Tra i titoli protagonisti Mank, Nomadland e il sequel di Borat. Tre su cinque le candidate donne nella cinquina dei migliori registi, e c’è anche un po’ d’Italia grazie a La vita davanti a sé con Soph ...Ecco le serie tv presenti tra le nomination ai Golden Globe 2021, la cui cerimonia di consegna sarà il 28 febbraio prossimo ...