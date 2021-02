GF Vip, Dayane Mello mette in imbarazzo Zenga: “Abbiamo fatto l’amore, è stato bravissimo, ma era un sogno” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane rivela ad Andrea un suo sogno Dayane Mello certa del suo posto in finale, nelle ultime ore ha messo in forte imbarazzo Andrea Zenga. La modella brasiliana al Grande Fratello Vip 5 si è lasciata andare a una confessione molto privata. “Andreaaaa…Se tu sapessi cosa ho sognato. Stanotte ho sognato che facevamo l’amore io e te. E poi tu piangevi”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Stefano Sala. Ma il racconto della ragazza non è terminato qui. “Ma sei stato bravissimo”, ha asserito la gieffina. Ovviamente tali parole hanno suscitato la curiosità da parte di Samantha De Grenet che, prima ha provato a giustificare il pianto di Zenga con la seguente battuta: “Andrea forse piangevi perché ti eri commosso”. Subito dopo ha ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 febbraio 2021)rivela ad Andrea un suocerta del suo posto in finale, nelle ultime ore ha messo in forteAndrea. La modella brasiliana al Grande Fratello Vip 5 si è lasciata andare a una confessione molto privata. “Andreaaaa…Se tu sapessi cosa ho sognato. Stanotte ho sognato che facevamoio e te. E poi tu piangevi”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Stefano Sala. Ma il racconto della ragazza non è terminato qui. “Ma sei”, ha asserito la gieffina. Ovviamente tali parole hanno suscitato la curiosità da parte di Samantha De Grenet che, prima ha provato a giustificare il pianto dicon la seguente battuta: “Andrea forse piangevi perché ti eri commosso”. Subito dopo ha ...

