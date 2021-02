GF Vip, “Ciao Lucas!”: il commovente gesto dei vip per il fratello di Dayane (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I concorrenti del GF Vip decidono di fare un gesto in onore di Lucas, il fratello di Dayane, morto oggi in un tragico incidente stradale. La tragica scomparsa di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha davvero sconvolto l’intera Casa del GF Vip: i concorrenti soo rimasti senza parole di fronte ad un lutto così grave L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I concorrenti del GF Vip decidono di fare unin onore di Lucas, ildi, morto oggi in un tragico incidente stradale. La tragica scomparsa di Lucas,diMello, ha davvero sconvolto l’intera Casa del GF Vip: i concorrenti soo rimasti senza parole di fronte ad un lutto così grave L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Niko_bY_ : Questo è il momento più bello della storia del Grande Fratello Vip. Nessuna ship, nessun drama, nessuna vittoria.… - purpleduate : Vicino a Dayane e alla sua famiglia. Ciao Lucas?? Il grande fratello vip dovrebbe finire qui, continuare non avreb… - robertafatta1 : RT @4ndromaca: Ciao raga. Visti gli ultimi fatti successi nella casa, so che la maggioranza di voi sta dando i voti a Giulia. Ma se qualcun… - lukydezzo : @Goldrake___ Lo zaino ce l'ho ancora,giallo/blu,mia sorella aveva il ciao azzurro io il Garelli vip 3 nero??????bei tempi.... - 4ndromaca : Ciao raga. Visti gli ultimi fatti successi nella casa, so che la maggioranza di voi sta dando i voti a Giulia. Ma s… -