Dubbi sulla privacy per Clubhouse: il parere di un tecnico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci è stato indicato un parere relativo ai Dubbi sulla privacy per Clubhouse, il noto social. Siamo contenti di aver potuto approfondire: abbiamo molto da imparare dall’Avvocato Polimeni. E siamo contenti che ci guidi al Dubbio: per Bufale.net la privacy è sempre stata importante. Clubhouse è un social giovane, si farà le ossa. I social più datati, abbiamo visto, non sono immuni a bacchettate dai Garanti. I Dubbi sulla privacy per Clubhouse, espressi da un professionista del settore legale vanno quindi ascoltati. Il primo Dubbio che il professionista espone è il consenso. Come abbiamo già visto più volte in passato, il tema del consenso è importante, specialmente per il ... Leggi su bufale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci è stato indicato unrelativo aiper, il noto social. Siamo contenti di aver potuto approfondire: abbiamo molto da imparare dall’Avvocato Polimeni. E siamo contenti che ci guidi alo: per Bufale.net laè sempre stata importante.è un social giovane, si farà le ossa. I social più datati, abbiamo visto, non sono immuni a bacchettate dai Garanti. Iper, espressi da un professionista del settore legale vanno quindi ascoltati. Il primoo che il professionista espone è il consenso. Come abbiamo già visto più volte in passato, il tema del consenso è importante, specialmente per il ...

_sempre_sarai_ : RT @Marie_Ange_92: Non vedo l'ora di poter vedere Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca,che adoro già, avendo letto i romanzi che la v… - VienDalMare84 : RT @erretti42: pur non avendo dubbi sulla qualità della persona Era il nome più spendibile per questa operazione. Se non si capiscono le… - Malefika21 : pur non avendo dubbi sulla qualità della persona Era il nome più spendibile per questa operazione. Se non si capi… - erretti42 : pur non avendo dubbi sulla qualità della persona Era il nome più spendibile per questa operazione. Se non si capi… - Malesandr4 : @evavola @matteosalvinimi Aspetta, riformulo la domanda, ma chi VUOI VOTARE? Ho espresso per caso dubbi sulla mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubbi sulla Pink Positive, sito per informazioni affidabili su tumori contro rischi 'doctor web'

"Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte ai dubbi sulla propria salute , trovandosi di fronte a informazioni contraddittorie, spesso imprecise o fuorvianti, e ciò può diventare pericoloso soprattutto quando si parla di malattie oncologiche. Per ...

Sulla campagna vaccinale 'la migliore pubblicità per la Brexit'

... alimentando i dubbi sulle scelte della Commissione, che ha firmato l'accordo con Astrazeneca tre ... L'Ue ha sempre ammonito la Gran Bretagna sulla necessità di rispettare il protocollo irlandese per ...

Borja Valero: “Non ho avuto dubbi sulla Fiorentina. Rimarremo a vivere a Firenze” Fiorentina.it Il vaccino AstraZeneca blocca anche il contagio: il nuovo studio ribalta i primi dubbi

Il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e da AstraZeneca non solo protegge le persone dagli effetti più gravi del virus, compresa la morte, ma ne rallenta ...

Tumori: Pink Positive, sito per informazioni affidabili contro rischi 'doctor web'

ROma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte ai du ...

"Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte aipropria salute , trovandosi di fronte a informazioni contraddittorie, spesso imprecise o fuorvianti, e ciò può diventare pericoloso soprattutto quando si parla di malattie oncologiche. Per ...... alimentando isulle scelte della Commissione, che ha firmato l'accordo con Astrazeneca tre ... L'Ue ha sempre ammonito la Gran Bretagnanecessità di rispettare il protocollo irlandese per ...Il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e da AstraZeneca non solo protegge le persone dagli effetti più gravi del virus, compresa la morte, ma ne rallenta ...ROma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte ai du ...