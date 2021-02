Dove scaricare l’app Lidl Plus e come funziona per coupon e sconti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutti pronti a scaricare l’app Lidl Plus, almeno gli abituali acquirenti della catena di supermercati. Proprio l’applicazione include in se una serie di benefici che vanno dai coupon da attivare agli sconti dedicati, passando per un concorso che garantisce dei premi. come funziona nello specifico lo strumento dal momento della registrazione al suo utilizzo reale in negozio? Per scaricare l’app Lidl Plus basterà procedere attraverso il download dal Play Store in caso di smartphone Android o dall’app Store di Apple per i possessori di iPhone e iPad. Una volta installato lo strumento, andrà subito eseguita la registrazione di un account (per chi già ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutti pronti a, almeno gli abituali acquirenti della catena di supermercati. Propriolicazione include in se una serie di benefici che vanno daida attivare aglidedicati, passando per un concorso che garantisce dei premi.nello specifico lo strumento dal momento della registrazione al suo utilizzo reale in negozio? Perbasterà procedere attraverso il download dal Play Store in caso di smartphone Android o dalStore di Apple per i possessori di iPhone e iPad. Una volta installato lo strumento, andrà subito eseguita la registrazione di un account (per chi già ...

