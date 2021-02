Corinne Clery | “voglio interpretare storie che mi corrispondano”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), in Free-Liberi, il nuovo film di Fabrizio Maria Cortese interpreta il ruolo di una donna positiva e che dà speranza “Era tanto tempo che aspettavo un personaggio così: è positivo, dà tanta speranza alle donne, ed è vero. Io sono un po’ così nella vita, e cercavo un personaggio giusto per la mia età e che mi assomigliasse. Non aveva più senso facessi l’amante o la mamma che ruba il fidanzato alla figlia,che mi”. Queste sono le parole cheha rilasciato in una intervista a Francesca Pierleoni dell’Ansa in riferimento al personaggio interpretato nel film Free-Liberi, una commedia di Fabrizio Maria Cortese.interpreta Erica, una donna che ...

Non aveva più senso facessi l'amante, o la mamma che ruba il fidanzato alla figlia, voglio interpretare storie che mi corrispondano", dice all'ANSA, parlando del suo ruolo in Free " ...Lo dice all'ANSA, parlando di Erica, il suo personaggio in Free - Liberi commedia on the road corale di Fabrizio Maria Cortese,distribuita da Ismaele Film e disponibile sulla ...Corinne Clery, in Free-Liberi, il nuovo film di Fabrizio Maria Cortese interpreta il ruolo di una donna positiva e che dà speranza ...“Aspettavo da tempo un personaggio così: è positivo, dà tanta speranza alle donne, ed è vero. Cercavo un personaggio giusto per la mia età. Non aveva più senso facessi l'amante, o la mamma che ruba il ...