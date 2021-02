Coppa Italia le semifinali Napoli – Atalanta su Rai 1 mercoledì 3 febbraio

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)su Rai 1 martedì 2 eled’andata Inter – Juventus eChi saranno i finalisti? Non c’è bisogno del televoto per decidere chi si giocherà laa Roma a maggio ma basta scontrarsi sul campo in una doppia sfida d’andata e ritorno che vedrà sfidarsi 4 squadre della nostra Serie A. Per Rai 1 con lediarriva il momento del calcio dai grandi numeri in chiaro e si parte subito forte. Martedì 2semifinale d’andata in diretta su Rai 1 Inter – Juventus e il giorno doposempre su Rai 1 in prima serata. Il post-partita di ...