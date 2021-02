“Bannato” dai suoi programmi Barbara D’Urso non solo non lo invita più | cosa è successo in diretta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Censurato. E nondache da tempo ormai non lopiù neitelevisivi, ma adesso anche da Elettra Lamborghini che, infatti, gli ha fatto pixellare il volto sul suo nuovo documentario. Ma andiamo con ordine. Intanto stiamo parlando di Marco Ferrero, l’influencer che il pubblico di Carmelita non può aver dimenticato visto lo scandalo consumatosi proprio nelle sue trasmissioni. Meglio conosciuto sotto il nome di Iconize, su sua stessa ammissione aveva inscenato una finta aggressione omofoba. Era la primavera 2020 quando denunciava indadi essere stato picchiato in faccia da alcuni ragazzi per strada e apostrofato con insulti omofobi. Tempo dopo, però, si è scoperto che l’intera ...

mr_fabiioo : @SARKSS_R6 @FACEITRainbow6 dai io mi faccio 1 settimana da bannato e tu una da panzarotto a dieta - vespergeist : @alycecappellaio @GigiEinaudi @aspide_l @StefanoPutinati @CarloStagnaro @carlopiana È il professionismo che ha ucci… - burbvlarry : RT @_mylordteddy: TOMMASO CHE CREDE SIA ICONIZE, MA NON SA CHE PRATICAMENTE È BANNATO DAI SALOTTI DELLA D'URSO #tzvip - Tz71363729 : Io sono morto ahahahah non sa neanche che è stato bannato dai programmi di Barbara ???? #tzvip #gfvip - _mylordteddy : TOMMASO CHE CREDE SIA ICONIZE, MA NON SA CHE PRATICAMENTE È BANNATO DAI SALOTTI DELLA D'URSO #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Bannato dai

... e dopo che la compagnia è tornata all'attacco facendo sapere di averla bellezza di 300 ...in molti hanno presto perso la fiducia dopo aver visto come il titolo rimaneva sempre infestato...Il franchise di Call of Duty è sicuramente uno dei più amativideogiocatori in tutto il mondo ma soprattutto uno dei più venduti di sempre . Attualmente dal ...sul proprio rapporto di aver...Activision continua a perseguire la politica dura della tolleranza zero nei confronti dei cheater che infestano i titoli legati al brand Call of Duty, in particolare Warzone. L'azienda ha da poco uffi ...Activision continua a bannare giocatori di Call of Duty Warzone che usano cheat. Un nuovo report di VICE svela che Activision ha dato il via ad una nuova ondata di ban in Call of Duty: Warzone, probab ...