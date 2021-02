Anche la Francia ko, Italia in semifinale alla Atp Cup (Di mercoledì 3 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo l'Austria, Anche la Francia e l'Italtennis fa la voce grossa alla Atp Cup. Azzurri in semifinale dopo il 2-1 firmato da Matteo Berrettini e Fabio Fognini che vale il primato nel gruppo C e il biglietto fra le migliori quattro del torneo. Ad aprire le danze è stato il tennista ligure, che si scrolla di dosso le scorie della sconfitta di ieri con Novak e regola per 6-1 7-6(2) Benoit Paire in un'ora a 18 minuti. alla John Cain Arena Fognini parte forte, si porta sul 2-1 e poi infila nove giochi consecutivi che gli permettono di mettere in cassaforte il primo parziale. Poi un black-out, Paire si ritrova a servire per il set sul 5-3 ma il 33enne di Arma di Taggia rientra in partita e al tie-break chiude i conti. Ma il capolavoro di giornata lo firma Matteo Berrettini ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo l'Austria,lae l'Italtennis fa la voce grossaAtp Cup. Azzurri indopo il 2-1 firmato da Matteo Berrettini e Fabio Fognini che vale il primato nel gruppo C e il biglietto fra le migliori quattro del torneo. Ad aprire le danze è stato il tennista ligure, che si scrolla di dosso le scorie della sconfitta di ieri con Novak e regola per 6-1 7-6(2) Benoit Paire in un'ora a 18 minuti.John Cain Arena Fognini parte forte, si porta sul 2-1 e poi infila nove giochi consecutivi che gli permettono di mettere in cassaforte il primo parziale. Poi un black-out, Paire si ritrova a servire per il set sul 5-3 ma il 33enne di Arma di Taggia rientra in partita e al tie-break chiude i conti. Ma il capolavoro di giornata lo firma Matteo Berrettini ...

Rinaldi_euro : Scusate se tanto mi da tanto anche le elezioni amministrative di maggio non si faranno? Andremo a votare in Francia o Germania? - borghi_claudio : Che dicono? 1) Che la Francia dà la Legion d'Onore anche ai gonzi. 2) Che invece di fare il fenomeno con Salvini in… - CorriereCitta : Anche la Francia ko, Italia in semifinale alla Atp Cup - News24_it : RT @ptvonline2001: #VaccinoAntiCovid, D'Amato: '@AstraZeneca anche ai 65enni come in Francia e Germania. Ora il @MinisteroSalute corregga l… - MBodano : RT @Rinaldi_euro: Scusate se tanto mi da tanto anche le elezioni amministrative di maggio non si faranno? Andremo a votare in Francia o Ger… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Francia ENEL X Financial Services, PayTipper e IVS Group firmano un Memorandum of Understanding

... Spagna, Francia e Svizzera. Prevede inoltre di valutare la possibile fruizione, sulla rete dei ... nonché la ricarica dei sistemi di pagamento di Enel X Financial Services mediante il versamento anche ...

Spettatori sindacalizzati e il teatro che non apre al pubblico.

... come i cinema, mentre in Spagna e in Francia se pur con numeri contingentati continuano la loro ... difesi e se possibile sviluppati, anche perché questa è la condizione che consente di difendere ...

In Francia gli impianti da sci resteranno chiusi anche in febbraio AGI - Agenzia Italia ATP Cup 2021, Fabio Fognini supera Benoit Paire ed avvicina l'Italia alle semifinali: 1-0 sulla Francia

Nel primo set otto dei primi nove punti vengono vinti dal giocatore al servizio, poi nel terzo gioco Paire commette quattro doppi falli consecutivi e Fognini ottiene il più facile dei break a zero. Fo ...

La Francia abbandonerà il nucleare?

Il settore nucleare rappresenta circa il 70% dell'attuale mix di elettricità francese e oltre il 40% della domanda finale di energia, secondo ...

... Spagna,e Svizzera. Prevede inoltre di valutare la possibile fruizione, sulla rete dei ... nonché la ricarica dei sistemi di pagamento di Enel X Financial Services mediante il versamento...... come i cinema, mentre in Spagna e inse pur con numeri contingentati continuano la loro ... difesi e se possibile sviluppati,perché questa è la condizione che consente di difendere ...Nel primo set otto dei primi nove punti vengono vinti dal giocatore al servizio, poi nel terzo gioco Paire commette quattro doppi falli consecutivi e Fognini ottiene il più facile dei break a zero. Fo ...Il settore nucleare rappresenta circa il 70% dell'attuale mix di elettricità francese e oltre il 40% della domanda finale di energia, secondo ...