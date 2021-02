Al Duhail-Al Ahly | data | orario | tv e streaming quarti di finale Mondiale per Club

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Qatar si prepara ad ospitare dal 4 all’11 febbraio ilper, un evento di prova per la coppa del mondo per Nazioni del 2022. L’Al-, campione nazionale del Qatar, dopo aver superato lo spareggio a tavolino contro l’Aukland City, ritiratosi a causa Covid, se la vedrà con con gli egiziani dell’Al-, campione d’Africa, il 4 febbraio alle 18:30. L’evento sarà trasmesso in chiaro sul canale 20 di Mediaset e insu Sportmediaset.it, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Duhail Ahly

Sport Mediaset

Le altre 4 partecipanti sono il Tigres (vincitore della CONCACAF Champions League 2020), l'Ulsan Hyundai (vincitore della AFC Champions League 2020), l'Al(campione del Qatar) e l'Al(...... 15:00 CET Al(QAT) - Al(EGY), 18:30 CET Semifinali 7 febbraio SF1: Palmeiras - Tigres/Ulsan, 19:00 CET 8 febbraio SF2: Al -/Al -- Bayern (GER), 19:00 CET Finale 11 febbraio ...Il Qatar si prepara ad ospitare dal 4 all’11 febbraio il Mondiale per Club, un evento di prova per la coppa del mondo per Nazioni del 2022. L’Al-Duhail, campione nazionale del ...Mondiale per Club, le squadre partecipanti e dove seguirlo in Tv. Scatta il 4 febbraio la massima competizione internazionale del calcio ...