Stephanie tradisce il marito e va a ‘C’è posta per te’ a chiedere perdono Il web sta dalla sua parte Ecco il motivo

C'è posta per te, il popolare programma del sabato sera in onda su Canale 5, torna di nuovo a far parlare. La storia di Stephanie e Luca Una delle storie presentate sabato sera da Maria De Filippi ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori; si tratta di una famiglia di Caltagirone, in provincia di Catania, alle prese con una storia di tradimento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Play (@mediasetplay) A chiedere l'aiuto del popolare programma è stata Stephanie, lasciata dal suo Luca. La donna, infatti, nonostante la bella famiglia creata assieme al marito e ai suoi tre figli, ha passato un periodo difficile; Stephanie ha ammesso di essersi sentita poco considerata dal marito, ...

