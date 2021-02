Salvini su Fico: «Anche io ho fatto l’esploratore tra i boschi, ma avevo 12 anni. Lui è imbarazzante» (Di martedì 2 febbraio 2021) “Anche io ho fatto il giovane esploratore tra i boschi ma avevo 12 anni. Fico è imbarazzante”. E’ un Matteo Salvini arrabbiato, velenoso, battagliero. Intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica commenta quasi ‘schifato’ il tavolo della maggioranza, l’impasse della crisi. E chiede il voto anticipato senza se e senza ma. Salvini: Fico esploratore è imbarazzante “Sono intorno al tavolo a trattare gli stessi che stanno litigando da un mese“. E’ chiaro che il programma non c’entra. I temi di rottura, va da sé, non sono cambiati. E nessuna soluzione è possibile. Stanno litigando sui nomi, sulle poltrone, sui ministeri. Mentre l’Italia affonda. “Il Parlamento è fermo, l’Italia è al collasso” “Domani ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) “io hoil giovane esploratore tra ima12”. E’ un Matteoarrabbiato, velenoso, battagliero. Intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica commenta quasi ‘schifato’ il tavolo della maggioranza, l’impasse della crisi. E chiede il voto anticipato senza se e senza ma.esploratore è“Sono intorno al tavolo a trattare gli stessi che stanno litigando da un mese“. E’ chiaro che il programma non c’entra. I temi di rottura, va da sé, non sono cambiati. E nessuna soluzione è possibile. Stanno litigando sui nomi, sulle poltrone, sui ministeri. Mentre l’Italia affonda. “Il Parlamento è fermo, l’Italia è al collasso” “Domani ...

