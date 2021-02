Roma, Bordoni (Lega): 'Poca trasparenza su nomine Comune, presentata interrogazione' (Di martedì 2 febbraio 2021) . ' Campidoglio , Poca trasparenza nelle scelte operate con riferimento a talune nomine - ormai non solo di Giunta -... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) . ' Campidoglio ,nelle scelte operate con riferimento a talune- ormai non solo di Giunta -...

LavoroLazio_com : Roma, Lega: 'Poca trasparenza nelle nomine, Bordoni presenta interrogazione al sindaco' 'Campidoglio, poca traspare… - PoliticaNewsNow : Cimiteri Roma, Bordoni (LEGA): 'Lavoratori in stato di agitazione, non ricada su di loro peso emergenza'… - Bordoni_Roma : RT @ClaudioDurigon: Ma è mai possibile che in un contesto di crisi sanitaria ed economica, si deve aspettare un tavolo di confronto, per il… - LavoroLazio_com : Cimiteri Roma, Bordoni (LEGA): 'Lavoratori in stato di agitazione, non ricada su di loro peso emergenza' “Cimit... - daniele_bordoni : #romacomenonlavetemaivista #scorciromani #lasignora #?? @ ROMA - città eterna -