Ponte Morandi: secondo incidente probatorio, udienze sei giorni su sette

E' un passaggio cruciale nelle indagini sulle cause del crollo del Ponte e si preannuncia una battaglia infinita tra periti del gip ed avvocati della difesa dei 71 indagati

