Ponte Morandi: chiusa la seconda inchiesta-probatoria sul caso del crollo (Di martedì 2 febbraio 2021) Conclusa la prima udienza sull'incidente del crollo del Ponte Morandi, avvenuto nel 2018 e che ha portato alla morte di 43 persone. Ieri primo febbraio si è svolta la prima udienza riguardo il secondo incidente probatorio sull'inchiesta per il crollo del Ponte Morandi, certamente la più importante dato che riguarda le cause effettive del crollo del Ponte. La prima inchiesta riguardava invece la conferma dello stato di salute del viadotto successivamente all'incidente. L'udienza riprenderà domani ma potrebbe essere sospesa mercoledì o giovedì per consentire ai legali e consulenti degli indagati di acquisire il materiale e studiarlo. Circa 200 persone, tra avvocati, periti e consulenti, familiari ...

