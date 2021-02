Pasti a domicilio, perché i ristoratori non ci guadagnano. Tra commissioni, sconti e costi di promozione il 50% va alle piattaforme (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per chi ordina è tutto facile. Basta scorrere l’app, dare un occhio alle promozioni e in pochi minuti la cena è risolta. Tra sconti e consegne a basso costo, sulle grandi piattaforme del cibo a domicilio si può mangiare anche con pochi euro. Ma cosa c’è dietro al prezzo che leggiamo sullo scontrino che arriva a casa? Anche più della metà di quello che paghiamo per mangiare una pizza o un panino sul divano può finire ai colossi del food delivery. “Tra commissioni, sconti e costi di promozione e visibilità, troppo spesso il costo totale in fattura trattenuto dagli operatori di delivery supera il 50%”, racconta Enzo Ferrieri, fondatore di Cioccolati Italiani e presidente di Ubri, l’Unione brand ristorazione italiana. L’associazione riunisce circa 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per chi ordina è tutto facile. Basta scorrere l’app, dare un occhiopromozioni e in pochi minuti la cena è risolta. Trae consegne a basso costo, sulle grandidel cibo asi può mangiare anche con pochi euro. Ma cosa c’è dietro al prezzo che leggiamo sullo scontrino che arriva a casa? Anche più della metà di quello che paghiamo per mangiare una pizza o un panino sul divano può finire ai colossi del food delivery. “Tradie visibilità, troppo spesso il costo totale in fattura trattenuto dagli operatori di delivery supera il 50%”, racconta Enzo Ferrieri, fondatore di Cioccolati Italiani e presidente di Ubri, l’Unione brand ristorazione italiana. L’associazione riunisce circa 50 ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Pasti a domicilio, perché i ristoratori non ci guadagnano. Tra commissioni, sconti e costi di promozione il 50% va all… - SteelRevel : RT @fattoquotidiano: Pasti a domicilio, perché i ristoratori non ci guadagnano. Tra commissioni, sconti e costi di promozione il 50% va all… - fattoquotidiano : Pasti a domicilio, perché i ristoratori non ci guadagnano. Tra commissioni, sconti e costi di promozione il 50% va… - Piacenza_Online : Ripartita la Mensa Solidale Nessuno Escluso. Il progetto ha lo scopo di sostenere nuclei famigliari, anziani soli,… -