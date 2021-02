Part time docenti e ATA 2021/22, domande entro 15 marzo: ecco i modelli. Nota Milano (Di martedì 2 febbraio 2021) entro il 15 marzo 2021 il personale docente, educativo e ATA interessato può presentare domanda di trasformazione del contratto di lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021)il 15il personale docente, educativo e ATA interessato può presentare domanda di trasformazione del contratto di lavoro. L'articolo .

CarmeloMontana2 : RT @FpCgilNazionale: ?? FINALMENTE IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER I LAVORATORI IN PART-TIME VERTICALE! Ne parliamo in diretta Facebook insiem… - orizzontescuola : Part time docenti e ATA 2021/22, domande entro 15 marzo: ecco i modelli. Nota Milano - giuseppebarbus1 : RT @FpCgilNazionale: ?? FINALMENTE IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER I LAVORATORI IN PART-TIME VERTICALE! Ne parliamo in diretta Facebook insiem… - StefanoSaturday : RT @FpCgilNazionale: ?? FINALMENTE IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER I LAVORATORI IN PART-TIME VERTICALE! Ne parliamo in diretta Facebook insiem… - FpCgilVenezia : RT @FpCgilNazionale: ?? FINALMENTE IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER I LAVORATORI IN PART-TIME VERTICALE! Ne parliamo in diretta Facebook insiem… -