Parma, insieme a Pellè torna in Italia anche Viky Varga: la loro storia (Di martedì 2 febbraio 2021) Graziano Pellè fa ritorno al Parma dopo 9 anni: con lui approda in Italia anche la bella fidanzata Viky Varga. La recente proposta di matrimonio del calciatore aveva fatto il giro del web. (Instagram)Graziano Pellè dopo aver girato il mondo ritorna in Italia per vestire nuovamente la maglia del Parma. Il centravanti con i gialloblu-crociati segnò solo un gol contro il Lecce, che rimase anche la sua unica rete realizzata in Serie A. Era il 18 dicembre 2011 e realizzò il momentaneo 2-3, prima che il Parma riuscisse a trovare il pareggio nei minuti di recupero. Se in Italia tra prestiti e cessioni non ha mai trovato fortuna, l'attaccante all'estero ha ...

