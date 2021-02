«Ok il prezzo è giusto» torna in tv in Spagna. Intanto Endemol prepara il ritorno de «Il Grande Gioco dell’Oca» (Di martedì 2 febbraio 2021) Ok, il prezzo è giusto La tv del passato torna di moda, come un evergreen. In un periodo in cui scarseggiano idee brillanti per la creazione di nuovi format, le grandi case di produzione ed i broadcaster attingono al forziere dei fortunati programmi d’un tempo. E la Spagna fa da apripista: in terra iberica, Mediaset ha infatti annunciato che trasmetterà una riedizione di Ok, il prezzo è giusto (El precio justo). Il Gioco televisivo tornerà in onda con una versione rinnovata, che rispetterà l’essenza del format e che allo stesso tempo – spiega Mediaset – valorizzerà “gli elementi più iconici che l’hanno reso il più antico game show della storia della televisione mondiale“. A condurre il programma sarà il presentatore e attore basco Carlos Sobera, volto noto al ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 febbraio 2021) Ok, ilLa tv del passatodi moda, come un evergreen. In un periodo in cui scarseggiano idee brillanti per la creazione di nuovi format, le grandi case di produzione ed i broadcaster attingono al forziere dei fortunati programmi d’un tempo. E lafa da apripista: in terra iberica, Mediaset ha infatti annunciato che trasmetterà una riedizione di Ok, il(El precio justo). Iltelevisivo tornerà in onda con una versione rinnovata, che rispetterà l’essenza del format e che allo stesso tempo – spiega Mediaset – valorizzerà “gli elementi più iconici che l’hanno reso il più antico game show della storia della televisione mondiale“. A condurre il programma sarà il presentatore e attore basco Carlos Sobera, volto noto al ...

giuliog : RT @vediamocitv2000: Romano, siciliano, toscano e chi più ne ha, più ne metta... oggi #2febbraio puntata dedicata al #carciofo ma come rico… - GianMassimoUsai : Il tuo scopo non è comprare ai minimi e vendere ai massimi, ma comprare e vendere nel momento e al prezzo giusto. - maris3m : RT @vediamocitv2000: Romano, siciliano, toscano e chi più ne ha, più ne metta... oggi #2febbraio puntata dedicata al #carciofo ma come rico… - Andrea751201 : @KoishiHedgehog Conosco poco il modo ios,ottimi dispositivi ma una buona parte del prezzo dipende dal marchio,comun… - pizzaiolo2010 : @M5S_Senato Mi chiedo che fine abbia fatto il sogno Populista, e se sia giusto essere umiliati a tal punto, da uno… -

Ultime Notizie dalla rete : prezzo giusto Questi vecchi giochi dei nostri figli ora potrebbero valere migliaia di euro

Citiamo il valore della più costosa, giusto per lasciare tutti a bocca aperta. È stata prodotta una Nintendo Wii d'oro a 22 carati. Il prezzo? 400.000 euro. Questa saranno in pochi ad averla ...

Pellegatti: Lo criticate ma sapete che gioca sotto dolore?

Giusto rinnovare', oppure: 'Tonali patrimonio da tutelare' e ancora: 'A fine anno parleremo del ... ma ora il giovane è ancora acerbo e gli svarioni in serie A si pagano a caro prezzo'.

Acquistare gioielli e diamanti al giusto prezzo Corriere del Ticino Vaccini: la strategia Ue sotto accusa per i ritardi, il prezzo e la stipula dei contratti

Per Merkel Bruxelles ha trattato a lungo per ragioni «giuste» e cioè «anche per la questione della ... Critiche sono state mosse dai parlamentari anche sul prezzo che la Commissione è riuscita a ...

Elon Musk fomo su Bitcoin? E i mercati accendono i motori!

Che Bitcoin piaccia a tutti non è più un mistero. La criptovaluta è in grado di competere con i mercati tradizionali, mostrando segni di crescita.

Citiamo il valore della più costosa,per lasciare tutti a bocca aperta. È stata prodotta una Nintendo Wii d'oro a 22 carati. Il? 400.000 euro. Questa saranno in pochi ad averla ...rinnovare', oppure: 'Tonali patrimonio da tutelare' e ancora: 'A fine anno parleremo del ... ma ora il giovane è ancora acerbo e gli svarioni in serie A si pagano a caro'.Per Merkel Bruxelles ha trattato a lungo per ragioni «giuste» e cioè «anche per la questione della ... Critiche sono state mosse dai parlamentari anche sul prezzo che la Commissione è riuscita a ...Che Bitcoin piaccia a tutti non è più un mistero. La criptovaluta è in grado di competere con i mercati tradizionali, mostrando segni di crescita.