Non solo Myanmar. Tutti i blackout della rete che servono ai regimi (Di martedì 2 febbraio 2021) Quanto accaduto ieri a Myanmar è la cronaca di un colpo di Stato annunciato, che nessuno è riuscito (o ha voluto) evitare. In seguito all’arresto da parte dell’esercito della leader Aung San Suu Kyi, e il presidente Win Myint, tra altri esponenti politici, le strade si sono riempite di carri armati e le emittenti televisive sono state oscurate. Secondo il quotidiano The Irrawaddy, familiari di alcuni detenuti, quasi Tutti membri del partito di governo, hanno denunciato che sono state tagliate le linee telefoniche per impedire le comunicazioni. I soldati hanno preso il controllo della tv pubblica MRTV e di alcune delle compagnie di telecomunicazioni che operano nel Paese. Netblocks, l’organizzazione specializzato nel monitorare la libertà in internet, ha registrato che in Birmania “le perturbazioni nelle ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Quanto accaduto ieri aè la cronaca di un colpo di Stato annunciato, che nessuno è riuscito (o ha voluto) evitare. In seguito all’arresto da parte dell’esercitoleader Aung San Suu Kyi, e il presidente Win Myint, tra altri esponenti politici, le strade si sono riempite di carri armati e le emittenti televisive sono state oscurate. Secondo il quotidiano The Irrawaddy, familiari di alcuni detenuti, quasimembri del partito di governo, hanno denunciato che sono state tagliate le linee telefoniche per impedire le comunicazioni. I soldati hanno preso il controllotv pubblica MRTV e di alcune delle compagnie di telecomunicazioni che operano nel Paese. Netblocks, l’organizzazione specializzato nel monitorare la libertà in internet, ha registrato che in Birmania “le perturbazioni nelle ...

SamiKhedira : ... contentissimo di aver conosciuto qui non solo dei compagni di squadra, bensì dei veri amici. In bocca al lupo p… - matteosalvinimi : #Salvini: nel Regno Unito solo ieri hanno fatto 600mila vaccini, ma dopo la Brexit non dovevano andare incontro a u… - pisto_gol : I Giochi Preziosi della Vecchia Signora (e non solo): i 38 milioni per Rovella dimostrano che il Covid non ha inseg… - ___coldplayer : RT @_hellotetectif: Chissà perché non è nato nessun # iostoconelisabetta dopo le cose che le sono state dette ieri sera. A quanto pare ci s… - nicolettagiust1 : RT @teatrolafenice: ?? «Non vedo mai ciò che è stato fatto; vedo solo ciò che rimane da fare» (Marie Curie). Buongiorno, amici! ?? #2febbr… -