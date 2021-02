No, il profilo Twitter della Lega non ha detto che Salvini è un incapace (Di martedì 2 febbraio 2021) Nelle ultime ore sta diventando virali sui social un presunto tweet della Lega molto controverso. Ma si tratta di una fotografia tagliata in cui si vuole far apparire una realtà differente rispetto a quanto pubblicato – in realtà – dal profilo social ufficiale del Carroccio. L’immagine, infatti, risulta essere alterata artatamente, tagliando una parte fondamentale per la contestualizzazione. Insomma, quel tweet della Lega «Basta incapaci» non è rivolto a Matteo Salvini, come invece si evince dall’immagine che sta girando su Facebook e Twitter. LEGGI ANCHE > Lo studio su «chi fuma si infetta meno» dice l’esatto contrario Questa è il presunto screenshot condiviso più e più volte tra Facebook e Twitter. Ovviamente si tratta di un fake. E per capirlo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) Nelle ultime ore sta diventando virali sui social un presunto tweetmolto controverso. Ma si tratta di una fotografia tagliata in cui si vuole far apparire una realtà differente rispetto a quanto pubblicato – in realtà – dalsocial ufficiale del Carroccio. L’immagine, infatti, risulta essere alterata artatamente, tagliando una parte fondamentale per la contestualizzazione. Insomma, quel tweet«Basta incapaci» non è rivolto a Matteo, come invece si evince dall’immagine che sta girando su Facebook e. LEGGI ANCHE > Lo studio su «chi fuma si infetta meno» dice l’esatto contrario Questa è il presunto screenshot condiviso più e più volte tra Facebook e. Ovviamente si tratta di un fake. E per capirlo ...

SenatoStampa : #AntonioSegni (#2febbraio 1891-1 dicembre 1972), giurista e politico, è stato il quarto Presidente della Repubblica… - berlusconi : L’Italia in questo momento avrebbe bisogno di un governo di alto profilo. La risposta dei partiti della sinistra è… - berlusconi : Il Presidente Della Repubblica ha preso atto delle indicazioni dei partiti ed ha compiuto una scelta dal profilo sq… - giusy_trimboli : Sette minuti di #appello di Sergio Mattarella. Incarico ad alto profilo. NO ELEZIONI ANTICIPATE - oslo54 : Il Presidente Mattarella mette in riga le forze politiche. Secondo me irresponsabili e senza un profilo istituziona… -