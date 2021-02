Niente pubblico, zero eventi. Sanremo sarà solo televisione - (Di martedì 2 febbraio 2021) Paolo Giordano Il protocollo che la Rai invia oggi al Cts prevede esclusivamente lo show serale. Rinvio meno probabile Sanremo a geometria variabile. Ogni giorno c'è una novità, un cambiamento, una innovazione. Stavolta si è definitivamente escluso il pubblico in sala e si è di fatto cancellato una parte significativa del corollario di eventi e appuntamenti che tradizionalmente ruotano intorno al Festival. Per capirci, nel protocollo che la Rai presenterà oggi al Cts si delinea un Sanremo esclusivamente televisivo e si stabilisce che l'edizione numero 71 «debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston». Mai successo prima. Quindi, parlando la lingua di virologi e infettivologi, è passato il «Lodo Pregliasco», che a Un giorno da pecora si è augurato un Ariston senza ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Paolo Giordano Il protocollo che la Rai invia oggi al Cts prevede esclusivamente lo show serale. Rinvio meno probabilea geometria variabile. Ogni giorno c'è una novità, un cambiamento, una innovazione. Stavolta si è definitivamente escluso ilin sala e si è di fatto cancellato una parte significativa del corollario die appuntamenti che tradizionalmente ruotano intorno al Festival. Per capirci, nel protocollo che la Rai presenterà oggi al Cts si delinea unesclusivamente televisivo e si stabilisce che l'edizione numero 71 «debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston». Mai successo prima. Quindi, parlando la lingua di virologi e infettivologi, è passato il «Lodo Pregliasco», che a Un giorno da pecora si è augurato un Ariston senza ...

