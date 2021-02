Monza, il sogno per l’estate si chiama Franck Ribery (Di martedì 2 febbraio 2021) Calciomercato Monza: Adriano Galliani avrebbe messo gli occhi su Franck Ribery in caso di promozione in Serie A Il Monza non vuole fermarsi e, dopo aver chiuso un grande mercato di gennaio, si prepara a quello estivo che potrebbe vedere l’arrivo della squadra in Serie A. E France Football ha sganciato la bomba. Secondo il media francese, Adriano Galliani avrebbe messo nel mirino Franck Ribery della Fiorentina nel caso in cui il Monza dovesse conquistare la promozione nella massima serie. Il club lombardo ci avrebbe addirittura provato già a gennaio, con i viola però che non avrebbero mai aperto a un addio anticipato del fantasista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Calciomercato: Adriano Galliani avrebbe messo gli occhi suin caso di promozione in Serie A Ilnon vuole fermarsi e, dopo aver chiuso un grande mercato di gennaio, si prepara a quello estivo che potrebbe vedere l’arrivo della squadra in Serie A. E France Football ha sganciato la bomba. Secondo il media francese, Adriano Galliani avrebbe messo nel mirinodella Fiorentina nel caso in cui ildovesse conquistare la promozione nella massima serie. Il club lombardo ci avrebbe addirittura provato già a gennaio, con i viola però che non avrebbero mai aperto a un addio anticipato del fantasista. Leggi su Calcionews24.com

L'esperto fantasista è in scadenza con la Viola e, oltre al ritorno in Germania, spunta una nuova ipotesi per il suo futuro: secondo France Football infatti l'ad del Monza , Adriano Galliani , si è ...

