Marchi storici e società in crisi, ecco il fondo a cui possono accedere da oggi (Di martedì 2 febbraio 2021) Si possono inviare da oggi le domande di accesso al fondo Salvaguardia Imprese tramite lo sportello online. Una misura importante di Invitalia e Ministero dello Sviluppo Economico per aiutare le società di capitali più importanti ma in crisi a causa della pandemia. Il fondo Salvaguardia Imprese è stato istituito con il decreto del 19 maggio tra le misure urgenti a sostegno dell’economia e del lavoro, il fondo acquisisce partecipazione di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà. La condizione per accedere è proporre un piano di ristrutturazione volto a garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione. Condizioni principali per accedere al fondo Salvaguardia ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Siinviare dale domande di accesso alSalvaguardia Imprese tramite lo sportello online. Una misura importante di Invitalia e Ministero dello Sviluppo Economico per aiutare ledi capitali più importanti ma ina causa della pandemia. IlSalvaguardia Imprese è stato istituito con il decreto del 19 maggio tra le misure urgenti a sostegno dell’economia e del lavoro, ilacquisisce partecipazione di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà. La condizione perè proporre un piano di ristrutturazione volto a garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione. Condizioni principali peralSalvaguardia ...

QuotidianPost : Marchi storici e società in crisi, ecco il fondo a cui possono accedere da oggi - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mise, via alle domande per il fondo da 300 milioni. Serve a ricapitalizzare le imprese dei marchi storici - CamComModena : RT @Invitalia: Dal 2 febbraio al via il Fondo Salvaguardia Imprese: la nuova misura promossa dal @MISE_GOV e gestita da #Invitalia che mett… - repubblica : Mise, via alle domande per il fondo da 300 milioni. Serve a ricapitalizzare le imprese dei marchi storici - camcom_novara : RT @Invitalia: Dal 2 febbraio al via il Fondo Salvaguardia Imprese: la nuova misura promossa dal @MISE_GOV e gestita da #Invitalia che mett… -