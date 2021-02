M5S: sconcerto per addio Carelli, era in corsa per ruolo in governo/Adnkronos (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – sconcerto, nelle file grilline, per l’addio di Emilio Carelli al M5S, ma anche preoccupazione nelle forze di maggioranza che cercano di capire le conseguenze delle sue mosse -aggregatore di un ‘Centro-Popolari Italiani’, una forza che si colloca nel centrodestra- sul governo che stanno cercando di rimettere insieme: “quanti sono i grillini pronti a seguirlo al Senato?”, la domanda che rimbalza in queste ore, perché è il pallottoliere di Palazzo Madama quello che continua a preoccupare. Secondo voci di corridoio sarebbero due i senatori pronti a uscire.A sconcertare di più, a quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti 5 Stelle, è che Carelli sarebbe stato in queste ore in corsa per un ruolo di rilievo nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. () –, nelle file grilline, per l’di Emilioal M5S, ma anche preoccupazione nelle forze di maggioranza che cercano di capire le conseguenze delle sue mosse -aggregatore di un ‘Centro-Popolari Italiani’, una forza che si colloca nel centrodestra- sulche stanno cercando di rimettere insieme: “quanti sono i grillini pronti a seguirlo al Senato?”, la domanda che rimbalza in queste ore, perché è il pallottoliere di Palazzo Madama quello che continua a preoccupare. Secondo voci di corridoio sarebbero due i senatori pronti a uscire.A sconcertare di più, a quanto apprende l’da autorevoli fonti 5 Stelle, è chesarebbe stato in queste ore inper undi rilievo nel ...

