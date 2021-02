Le previsioni meteo di mercoledì 3 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) – Condizioni in peggioramento al Nord con rovesci sparsi. Al Centro nuvole e rovesci sulla Toscana. Instabile al Sud, migliora dal pomeriggio. – Peggiora sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi. Instabile sulle regioni meridionali e sulle regioni centrali ma con condizioni in generale miglioramento dal pomeriggio. Nord – Addensamenti compatti e rovesci sulle regioni settentrionali Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nuvole sulle Alpi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Addensamenti compatti sulla Toscana con precipitazioni Instabile sulla Toscana con rovesci e precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 18 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) – Condizioni in peggioramento al Nord con rovesci sparsi. Al Centro nuvole e rovesci sulla Toscana. Instabile al Sud, migliora dal pomeriggio. – Peggiora sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi. Instabile sulle regioni meridionali e sulle regioni centrali ma con condizioni in generale miglioramento dal pomeriggio. Nord – Addensamenti compatti e rovesci sulle regioni settentrionali Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nuvole sulle Alpi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Addensamenti compatti sulla Toscana con precipitazioni Instabile sulla Toscana con rovesci e precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 18 ...

