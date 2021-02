L'appello di 300 studenti del liceo: 'Vogliamo tornare a scuola ma la classe divisa a metà non funziona' (Di martedì 2 febbraio 2021) PESARO - 'Vogliamo sì tornare, ma non così'. Sono gli studenti del liceo Marconi a scriverlo. Ad essere sotto accusa è la gestione riguardante il 50% delle presenze per l'emergenza Covid . Al Marconi ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 2 febbraio 2021) PESARO - 'sì, ma non così'. Sono glidelMarconi a scriverlo. Ad essere sotto accusa è la gestione riguardante il 50% delle presenze per l'emergenza Covid . Al Marconi ...

luccozza : iscritti all’appello in 30 su 300 che siamo in corso che serenità ragazzi - HiccupJ96 : Quando sei il prossimo in lista d'appello all'esame e ripassi 300 pagine in 2 minuti #CheDioCiAiuti6 - MontiLegacoop : RT @LegacoopN: Un appello oggi durante la conferenza stampa di lancio dell'assemblea di @LegacoopER da parte del presidente @MontiLegacoop… - Jacklabrador4 : RT @LegacoopN: Un appello oggi durante la conferenza stampa di lancio dell'assemblea di @LegacoopER da parte del presidente @MontiLegacoop… - massimolegacoop : RT @LegacoopN: Un appello oggi durante la conferenza stampa di lancio dell'assemblea di @LegacoopER da parte del presidente @MontiLegacoop… -