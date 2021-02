Laetitia Casta è incinta del suo quarto figlio a 42 anni (Di martedì 2 febbraio 2021) Laetitia Casta è incinta del suo quarto figlio. A 42 anni, l’ex modella oggi attrice aspetta un figlio dal nuovo marito Louis Garrel. La coppia non ha dato l’annuncio ufficiale ma il settimanale “Gente” ha pubblicato alcuni scatti che immortalano il suo pancione inequivocabile: i paparazzi hanno “beccato” la top model francese mentre si recava al conservatorio di Parigi per seguire alcune lezioni di musica e, complice il piumino aperto, si vedono le forme della gravidanza. Tanto che la rivista ipotizza che il parto non sia lontano. Laetitia Casta ha già tre figli: Sahteene (nata nel 2001 dall’amore con Stéphane Sednaoui), Orlando (14 anni) e Athena (11), entrambi nati dalle nozze con l’ex marito Stefano Accorsi. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021)del suo. A 42, l’ex modella oggi attrice aspetta undal nuovo marito Louis Garrel. La coppia non ha dato l’annuncio ufficiale ma il settimanale “Gente” ha pubblicato alcuni scatti che immortalano il suo pancione inequivocabile: i paparazzi hanno “beccato” la top model francese mentre si recava al conservatorio di Parigi per seguire alcune lezioni di musica e, complice il piumino aperto, si vedono le forme della gravidanza. Tanto che la rivista ipotizza che il parto non sia lontano.ha già tre figli: Sahteene (nata nel 2001 dall’amore con Stéphane Sednaoui), Orlando (14) e Athena (11), entrambi nati dalle nozze con l’ex marito Stefano Accorsi. La ...

