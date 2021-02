“La sua morte…” Davide Astori | la perizia fa finalmente luce sulla scomparsa del calciatore | ecco cosa è stato scoperto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Si continua a parlare della morte di, l’amatissimo capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 in hotel a Udine. Ora si scopre che la sua morte non poteva essere evitata. È una delle conclusioni delladisposta dal gup Angelo Antonio Pezzuti per faresulle cause del decesso del. Per la morte diè imputato, con il rito abbreviato, il professor Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo. Questadisposta dal gup, che sarà discussa in aula il prossimo 4 febbraio, ha permesso di stabilire che il capitano della Fiorentina non fu sottoposto all’holter che era invece indicato dalle linee guida Cocis per l’idoneità sportiva, ma anche quest’esame probabilmente non avrebbe permesso di ...