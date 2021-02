Inter-Juve, il pari arriva grazie al VAR: rigore per i bianconeri (Di martedì 2 febbraio 2021) Coppa Italia, al vantaggio dell’Inter risponde Cristiano Ronaldo su un rigore assegnato dopo revisione al VAR. Primo tempo combattuto e ricco di emozioni quello giocato a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia. Juventus vogliosa di rifarsi dopo la sconfitta di campionato patita nell’ultimo Derby d’Italia. Tutte le news sulla SERIE A e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) Coppa Italia, al vantaggio dell’risponde Cristiano Ronaldo su unassegnato dopo revisione al VAR. Primo tempo combattuto e ricco di emozioni quello giocato a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia.ntus vogliosa di rifarsi dopo la sconfitta di campionato patita nell’ultimo Derby d’Italia. Tutte le news sulla SERIE A e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

