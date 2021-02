Immortal Fenyx Rising Una nuova divinità DLC Recensione – Bello | ma non sorprendente

(Di martedì 2 febbraio 2021)ha sorpreso il mondo videoludico già con la release del gioco Vanilla, quanto il DLC Una(A new god) era ancora solo in fase di progettazione (ben lontani da questa). In verità, pure ai tempi del primissimo annuncio, senza sapere di Season Pass et similia, erano in tanti ad aver messo gli occhi sul peculiare “BreathoftheWild-like” di Ubisoft; sul suo promettente Art Style e sul setting storico (si fa per dire) tanto prodigo di mostri, nemici, e mitologia da cui attingere. Non è un segreto, poi, che una volta uscito la concretizzazione delle promesse di Ubisoft sia stata tanto puntuale da lasciare tutti di stucco. Che ci possiamo fare se noi critica, e anche noi pubblico, siamo stati abituati “male” da anni di ritardi infruttuosi? ...

SimoneAzzarello : In 10 minuti di demo di Immortal Fenyx Rising mi sono divertito più che in 15 ore di Assassin's Creed Valhalla. -

Ultime Notizie dalla rete : Immortal Fenyx

Una Nuova Divinità , questo il titolo dell'espansione diRising ( Voto: 8.7 - Recensione ) si collega al finale della campagna principale per creare una base narrativa che giustifichi ...In 'A New God', gioca nei panni diper superare le prove degli dei di Olympos. In queste prove,affina i suoi poteri divini e trova il modo di diventare ancora più forte nel tentativo di ...La recensione di Una nuova divinità, il primo DLC del Season Pass di Immortal Fenyx Rising. Un contenuto piacevole, ma non sorprendente.Come scritto poco sopra, e rimanendo molto vago per non rivelare elementi della trama principale a chi non ha ancora avuto moto di giocarci, Una Nuova Divinità sfrutta i meriti acquisiti da Fenyx dura ...