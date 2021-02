Hai detto una bugia? Ecco cosa potrebbe averti smascherata (Di martedì 2 febbraio 2021) Quando diciamo bugie ci sono dei modi di fare spesso involontari che indicano che stiamo mentendo. Scopriamo quali sono. Mentire è sbagliato, e lo sappiamo tutti. Tuttavia ci sono situazioni che possono spingerci a dire qualche bugia e quando ciò accade la paura di poter essere stati scoperti tende ad insinuarsi in modo parecchio pesante. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 febbraio 2021) Quando diciamo bugie ci sono dei modi di fare spesso involontari che indicano che stiamo mentendo. Scopriamo quali sono. Mentire è sbagliato, e lo sappiamo tutti. Tuttavia ci sono situazioni che possono spingerci a dire qualchee quando ciò accade la paura di poter essere stati scoperti tende ad insinuarsi in modo parecchio pesante. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Hai detto E M I L Y? ?????? #GFVIP - ClaMarchisio8 : Quando hai la netta sensazione di aver detto la cosa giusta al momento giusto ?????? #look - FBiasin : Quando le tue più accreditate avversarie per lo scudetto vincono quache ora prima di te, possono accadere due cose:… - BobbyMcflyy : @scvglia Farò una donazione all'8xmille. Che equivale a quello che hai detto - Paloma02382855 : @ALFO02606536 Come ti ho detto NON VOGLIO ESSERE CONTATTATA IN PRIVATO .Visto che scrivi qui, ebbene ti rispondo. V… -